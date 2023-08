Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 4,4% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri, 9 august, de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.BNR estima in mai 2023 o inflatie de 7,1% pentru finalul anului 2023. In februarie 2023, banca centrala a revizuit in scadere la 7% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat o inflatie de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024."Cu litere ingrosate este ... citeste toata stirea