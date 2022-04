Programul IMM Invest a fost accesat de 50.000 de intreprinderi mici si mijlocii, iar suma injectata in economie de cele 21 de institutii financiar-bancare cu care Fondul National de Garantare are conventii de colaborare este de 35 de miliarde de lei, aproape 4% din produsul intern brut, a declarat Dumitru Nancu, director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM)."Suma injectata in economie in 2020 si 2021 si in prezent de cele 21 ... citeste toata stirea