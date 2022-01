Programul "Rabla" din acest an va demara pe 4 februarie

Editia din acest an a programului "Rabla" va demara pe data de 4 februarie, in Vinerea Verde, iar saptamana viitoare vom avea toate elementele si le vom prezenta, a anuntat intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos."In cateva zile se finalizeaza Programul "Rabla" pentru versiunea 2022 - 2024. Am promis asociatiilor de profil predictibilitate si dorim sa prezentam un program care are ca obiective nu inchiderea portilor imediat dupa terminarea banilor, ... citeste toata stirea