Prima de casare ar putea fi mai mica de la anulDin anul 2024, romanii care doresc sa isi caseze masinile ar putea primi mai putini bani ca prima, in cadrul Programului National Rabla Plus. Este vorba despre o reducere a sumei actuale de 10.000 de euro cu 2 sau 3 mii de euro. Informatia a fost facuta publica de catre ministrul Mediului, Mircea Fechet.Ecotichetul ar putea ajunge pana la suma de 7.000 de euro, insa suma nu este stabilita in mod oficial de catre reprezentantii Ministerului