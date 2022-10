Prolemn: Plafonarea preturilor pentru lemn de foc genereaza blocaje majore si rezilieri de contracte

Masura plafonarii pretului pentru lemnul de foc ar putea conduce la efecte nedorite, opuse celor scontate, precum disparitia comertului cu lemn de foc paletizat din oferta marilor retaileri, blocaje majore, rezilieri de contracte in segmentul de exploatare, cu efect in crearea unui deficit de resursa de lemn in piata, sustine Asociatia Industriei Lemnului - Prolemn."Operatorii economici care au cumparat lemnul pe picior cu 400 lei/mc nu il vor putea vinde tot cu 400 lei/mc dupa cheltuieli de ... citeste toata stirea