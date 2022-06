Proportia locurilor de scaldat din Romania cu o calitate excelenta a apei a urcat la 84% in 2021

Proportia locurilor de scaldat din Romania cu o calitate excelenta a apei a crescut de la 70% in anul 2020, pana la 84% in anul 2021, fiind apropiata de media europeana, arata Raportul anual privind apa pentru scaldat publicat de Comisia Europeana.Dintr-un numar total de 50 de zone pentru scaldat din Romania, analizate de Agentia Europeana de Mediu (AEM), 42 sau 84% indeplineau cele mai stricte standarde ale Uniunii Europene in materie de calitate a apei, fiind incadrate in categoria ... citeste toata stirea