Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Satu Mare a desfasurat in luna mai actiuni de control privind introducerea in tara a produselor second hand prin punctul de trecere a frontierei Petea. Comisarii au verificat 8 importatori care transportau haine, saltele, mobilier second hand si alimente din Austria, Germania, Olanda si Belgia.Operatorii economici sanctionati sunt: Premium Mara Rad SRL - Gherla, judetul Cluj, Biserica Crestina Baptista -Plopi, judetul Mehedinti, Asociatia ... citeste toata stirea