Un protest spontan are loc vineri, 11 august 2023 la Finantele din Satu Mare. Astfel de actiuni se organizeaza in mai multe judete din Romania.Protestul s-a desfasurat in fata sediului Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Satu Mare in intervalul 9.00-11.00.In jur de 15.000 de angajati din structurile Ministerului de Finante din toata tara au intrat inca de joi in greva spontana nemultumiti de masurile propuse de Executiv pentru reducerea cheltuielilor bugetare, in conditiile ... citeste toata stirea