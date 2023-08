Sindicalistii si angajatii din finante continua greva la nivelul intregii tari si se pregatesc de proteste in prima parte a lunii septembrie.Protestul continua vineri si in Satu Mare.Negocierile cu ministrul de resort Marcel Bolos nu au ajuns la un numitor comun, astfel ca satmarenii care zilele acestea au de trecut pe la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Satu Mare nu vor avea nicio sansa de a-si rezolva problemele."Protestele angajatilor din Finante continua si vineri in mai ... citeste toata stirea