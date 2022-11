Rabla 2022, prelungita pana pe 31 ianuarie 2023

Sesiunea de depunere a dosarelor in cadrul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus a fost prelungita pana pe data de 31 ianuarie 2023, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Astfel, pana la finele lunii ianuarie 2023 pot depune dosare de finantare persoane fizice, persoane juridice si unitati administrativ-teritoriale. Solicitantii se pot inscrie in limita bugetului disponibil.Calendarul de desfasurare a sesiunilor de inscriere in anul 2022 in cadrul Programelor Rabla Clasic ;i ... citeste toata stirea