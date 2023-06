Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in luna mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.Zaharul se mentine in topul produselor care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,71% in mai 2023 fata de mai 2022, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, consultate de ... citeste toata stirea