Rata anuala a inflatiei in Rusia, la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani

Rata anuala a inflatiei in Rusia a accelerat la 9,15% in februarie, de la 8,73% in luna precedenta, cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, arata datele Biroului de Statistica (Rosstat), pe fondul deprecierii semnificative a rublei, in urma sanctiunilor occidentale impuse Moscovei dupa invadarea Ucrainei, transmite Reuters.Aproape toate preturile, de la paine pana la benzina, s-au majorat, printre cele mai mari cresteri fiind preturile la zahar si cereale (cum ar fi hrisca, un produs ... citeste toata stirea