Rata inflatiei a urcat la 14,5% in luna mai

Rata anuala a inflatiei a urcat la 14,5% in luna mai a acestui an, de la 13,8% in luna aprilie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Nivelul inflatiei este similar cu cel de la inceputul anilor 2000, iar scumpirile ar putea r[m]ne la un nivel ridicat si in trimestrele urmatoare. In scenariul de baza, v]rful (probabil in intervalul 14 - 17%) ar putea fi atins in trimestrul urm[tor, arat[ un raport al BRD publicat joi.BNR va avea o noua sedinta de ... citeste toata stirea