Potrivit datelor transmise de Institutul National de Statistica, scumpirile in luna ianuarie au fost de 15,1%, in scadere fata de decembrie. Dar cifra actualizata a inflatiei nu inseamna ca preturile scad, ci doar ca ele vor creste mai lent. Rata inflatiei in luna ianuarie a scazut la 15,1%. Alimentele s-au scumpit cu peste 22% in ultimul an. Facturile la curent au scazut cu 16% fata de luna decembrie 2022.Cresterea inflatiei ii afecteaza cel mai mult pe pensionari si pe cei cu salariul ... citeste toata stirea