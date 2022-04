Romania a avut cea mai mica crestere a productiei industriale din UE, in februarie

Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021, insa Romania este statul membru cu cel mai mic avans al productiei industriale in ritm anual, arata datele publicate, miercuri, 20 aprilie, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Conform acestor date, productia industriala a crescut cu 2% in zona euro si cu 3% in UE, in ritm anual. Statele membre cu cel mai puternic ritm de crestere a productiei ... citeste toata stirea