Romania a avut cea mai puternica scadere a productiei industriale din UE, in iunie

Productia industriala a inregistrat o crestere peste asteptari, atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022, insa Romania a fost tara unde productia industriala a inregistrat cel mai puternic declin din UE, de la o luna la alta, arata datele publicate recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Productia industriala a crescut cu 0,7% in zona euro si cu 0,6% in UE, in luna iunie comparativ cu luna mai. Statele membre cu cel mai puternic ... citeste toata stirea