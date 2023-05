Desi avansul economic a fost sub asteptarile celor mai multi analisti financiari, performanta economica din Romania a fost una dintre cele mai bune din Uniunea Europeana. Pe date ajustate sezonier, PIB-ul Romaniei a crescut in termeni reali cu 2,8% in T1/2023, mult peste media europeana de 2%, in primul trimestru.De asemenea, economia din Romania a avansat cel mai bine dintre toate ... citeste toata stirea