Balanta import-export de energie trebuie sa fie in favoarea Romaniei, iar in primele patru luni ale acestui an tara noastra a fost exportator net, a declarat presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, George Niculescu."A fost o preocupare continua de a ne reasigura ca Romania intra pe drumul independentei energetice. Practic, eforturile acestea nu trebuie sa se opreasca. Eforturile trebuie sa fie continue. Este un deziderat pe care Guvernul Romaniei si l-a asumat. ... citeste toata stirea