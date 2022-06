Romania a indeplinit conditiile pentru clasarea a doua proceduri de infringement in domeniul mediului

Doua dintre procedurile de infringement declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei, in domeniul protectiei mediului, urmeaza sa fie clasate de catre Executivul comunitar, in urma masurilor legislative adoptate de tara noastra, informeaza Ministerul Mediului."Cele doua proceduri vizeaza reglementari privind evaluarea zgomotului ambiental: Cauza 2022/0170 - actiune in constatarea neindeplinirii obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a Directivei (UE) 2020/367 de ... citeste toata stirea