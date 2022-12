Romania are cea mai scazuta rata de utilizare circulara a materialelor din UE

Rata de utilizare circulara a materialelor in UE (ponderea materialelor reciclate si reintroduse in economie - economisind astfel extractia materiilor prime primare - in utilizarea globala a materialelor) s-a situat anul trecut la 11,7%, ceea ce inseamna ca aproape 12% din resursele materiale in blocul comunitar au provenit din materiale reciclate, arata datele publicate recent de Oficiul European de Statistica. In 2021, cea mai ridicata rata de utilizare circulara a ... citeste toata stirea