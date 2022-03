Romania are cel mai mic deficit comercial pe relatia cu Rusia, comparativ cu statele vecine

Doar patru state membre UE au avut in 2021 un excedent al balantei comerciale pe relatia cu Rusia, in timp ce Romania are un deficit comercial mai mare decat cel al Germaniei pe relatia cu Rusia, arata datele publicate luni de Eurostat.Conform acestor date, in 2021 Romania a importat din Rusia bunuri in valoare de 3,160 miliarde de euro si a exportat bunuri in valoare de 1,001 miliarde de euro, rezultand un deficit al balantei comerciale de 2,159 miliarde de euro. Comparativ, Germania, care ... citeste toata stirea