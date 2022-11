Romania continua sa coboare pe scara inovatiei si se afla spre coada clasamentului in Europa

Romania continua sa coboare pe scara inovatiei, dupa cum arata cel mai recent Index Global al Inovarii - GII 2022, aflandu-se spre finalul clasamentului in Europa, se arata intr-o analiza a unei platforme de investitii, potrivit Agerpres. Chiar si Bulgaria este cu 14 locuri inaintea noastra in indicele global."Ultimele date publicate de Institutul National de Statistica arata o crestere a activitatii de cercetare-dezvoltare in Romania in 2022. Cheltuielile in domeniu reprezinta 0,48% din PIB, ... citeste toata stirea