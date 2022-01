Romania, Finlanda si Danemarca, tarile UE cu cea mai redusa crestere a preturilor locuintelor, in T3 2021

Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au crescut cu 3,3% in zona euro si cu 3,1% in UE, in trimestrul trei din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Preturile locuintelor au crescut in toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind in Cehia (7,3%), Olanda (5,9%), Lituania (5,4%) si Irlanda (5,1%), iar cea mai redusa crestere in Romania (0,1%), Finlanda (0,2%) si Danemarca ... citeste toata stirea