Romania isi asigura, din resurse interne, necesarul de petrol in proportie de 40%

Romania isi asigura, din resurse interne, necesarul de petrol in proportie de aproape 40%, a declarat la sfarsitul lunii aprilie Filip Carlea, Director Centrul pentru Energie Regenerabila & Eficienta Energetica. "Necesarul de gaze naturale, de import, nu sunt mai mari de 20%", a ad[ugat acesta la o conferinta despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), organizata de Oxygen Events.El a mentionat ca, in acest sens, tara noastra are nevoie de o gospodarire eficienta: "Sa ne ... citeste toata stirea