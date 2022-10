Romania, printre cele 18 tari UE cu o inflatie de doua cifre in septembrie

Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna septembrie pana la 10,9%, de la 10,1% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (24,1%), Lituania (22,5%) si Letonia (22%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat.Comparativ cu luna august, rata anuala a inflatiei a scazut in sase state membre, a ramas stabila intr-o singura tara si a crescut in alte 20 de state membre, inclusiv in ... citeste toata stirea