Romania, printre statele membre UE unde s-a inregistrat o scadere a venitului gospodariei, in 2021

Anul trecut, 84% din populatia UE locuia in gospodarii al caror venit net fie a ramas stabil (66,5%), fie a crescut (17,5%) comparativ cu 2020, in timp ce 16% din populatia UE a raportat o scadere, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ponderea populatiei care a declarat o scadere a venitului gospodariei variaza de la 5,4% in Romania la 27,6% in Cipru, in timp ce ponderea celor care au raportat o crestere a venitului gospodariei variaza de la 4,9% in Italia la 34, ... citeste toata stirea