Romania, printre tarile UE unde vanzarile cu amanuntul au crescut in decembrie

Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au fost mult mai slabe decat se anticipa in luna decembrie a anului trecut, in pofida sezonului de cumparaturi de Craciun, in conditiile in care preturile de consum au inregistrat o crestere record, arata datele publicate de Eurostat.Conform acestor date, vanzarile cu amanuntul au scazut cu 3% in zona euro si cu 2,8% in Uniunea Europeana, in luna decembrie 2021 comparativ cu noiembrie. Insa, cele mai importante cresteri au fost ... citeste toata stirea