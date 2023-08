500 de primarii s-au inscris in acest an in programul Rabla LocalMircea Fechet, ministrul Mediului, a declarat ca s-ar fi asteptat sa se inscrie un numar mai mare de solicitanti ai stimulentului de casare, in Programul Rabla Local. Pentru moment, cei 12.000 de romani care au aplicat nu satisfac asteptarile Guvernului, astfel ca perioada de inscriere este deschisa pana la sfarsitul lunii in curs.Stimulentul de casare are o valoare de 3000 de lei, din care 600 de lei sunt asigurati de ... citeste toata stirea