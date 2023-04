Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 8,3%, de la 9,9% in luna februarie, in conditiile in care in 25 de state membre, inclusiv in Romania, indicele preturilor de consum a scazut de la o luna la alta, arata datele publicate de Eurostat.In luna martie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Ungaria (25,6%), Letonia (17,2%) si Cehia (16,5%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei au fost ... citeste toata stirea