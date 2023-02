Romania, tot mai dependenta de importuri

Datele furnizate de Institutul National de Statistica in ceea ce priveste deficitul comercial al Romaniei sunt alarmante. In 2022, fata de 2021, am cumparat din afara tarii mai mult decat am exportat, iar cifra este uriasa: 34 de miliarde de euro, cu 44% mai mult decat in 2021.Romania este o tara tot mai dependenta de importuri. Numai anul trecut importurile totale au depasit 126 de miliarde de euro, in conditiile in care exporturile nu au fost mai mari de 92 de miliarde de euro. De aici ... citeste toata stirea