Vanzarile de produse alimentare si de servicii specifice sarbatorii Pastelui au crescut cu aproape 40% fata de anul trecut, astfel ca romanii au cheltuit aproape dublu la brutarii, macelarii sau la magazinele locale si de cartier, potrivit unui studiu facut de un furnizor de servicii si tehnologie de plata.Global Payments a analizat numarul si valoarea tranzactiilor electronice realizate in cele doua saptamani anterioare Pastelui, atat in 2023, cat si in 2022, la furnizorii de carne si in ... citeste toata stirea