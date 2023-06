Pilonul II a colectat in 15 ani contributii brute totale in valoare de 84,2 miliarde de lei (16,9 miliarde euro) si a realizat plati totale de peste 1,4 miliarde de lei catre un numar total de circa 108.000 de beneficiari (participanti si mostenitori), sustin reprezentantii Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR)."Pilonul II de pensii private obligatorii din Romania a aniversat in cursul lunii mai 2023 primii 15 ani de activitate, cu rezultate investitionale ... citeste toata stirea