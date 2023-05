Romanii pot investi de luni, 15 mai, si pana pe 15 iunie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 6,50%, respectiv 7,50%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.Titlurile de stat pot fi cumparate fie online, de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV (Spatiul Privat Virtual), fie de la unitatile Trezoreriei Statului, fie prin subunitatile postale ale C.N. Posta Romana S.A.Dobanda este anuala, ... citeste toata stirea