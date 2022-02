Romanii pot cumpara titluri de stat Tezaur cu dobanzi de pana la 5,35%

Romanii pot investi, incepand de luni, 7 februarie, in titluri de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4,50%, 5% si 5,35%, cele mai mari de la lansarea programului, informeaza Ministerul Finantelor. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in form[ dematerializata.Ele pot fi cumparate online in perioada 7 - 24 februarie 2022 numai de persoanele fizice inregistrate in SPV.Totodata, titlurile mai pot fi achizitionate intre 7 si 25 februarie 2022 de la ... citeste toata stirea