Rusia a adoptat un pachet de legi impotriva sanctiunilor occidentale

Parlamentul rus a adoptat vineri, 4 martie, un pachet de legi destinate sa contracareze efectele sanctiunilor occidentale asupra economiei tarii, decise dupa invazia in Ucraina, relateaza AFP. In acord cu masurile suplimentare de sanctiuni impuse de Uniunea Europeana, Guvernul elvetian a extins vineri sanctiunile impotriva Rusiei. Astfel, limiteaza exporturile si serviciile financiare cu Moscova din cauza invaziei in Ucraina, cel mai mare atac asupra unui stat european dupa Al Doilea Razboi ... citeste toata stirea