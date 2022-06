Rusia a redus cu 27,6% exporturile de gaze in primele cinci luni

Gigantul rus Gazprom a redus cu 27,6% exporturile de gaze in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ca urmare a sanctiunilor impuse de Occident Rusiei, din cauza campaniei militare din Ucraina, si a refuzului unor clienti de a plati gazele in ruble, relateaza agentia EFE. "Vanzarile in strainatate au fost de 61 miliarde metri cubi, cu 27,6% mai mici fata de aceeasi perioada din 2021", a anuntat compania rusa de stat intr-un comunicat publicat pe contul de ... citeste toata stirea