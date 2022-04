Rusia se indreapta spre cea mai grava contractie economica de dupa 1994

Economia Rusiei va inregistra o contractie de peste 10% in 2022, ceea ce ar reprezenta cea mai grava scadere a Produsului Intern Brut de dupa prabusirea URSS, a declarat marti, 12 aprilie, fostul ministru rus al Finantelor, Alexei Kudrin, transmite Reuters. Rusia se confrunta cu o inflatie galopanta si o fuga a capitalurilor, iar, in paralel, planeaza spectrul unei posibile intrari in incapacitate de plata, dupa ce Occidentul a impus o serie de sanctiuni economice si financiare fara precedent ... citeste toata stirea