Salariul mediu orar in anul 2022 este estimat la 22,9 euro in Uniunea Europeana si la 25,5 euro in zona euro, ceea ce inseamna ca, fata de 2021, a crescut cu 4,4% in UE si cu 4% in zona euro, arata datele publicate de Eurostat (Oficiul European de Statistica).Atat in zona euro cat si in UE, salariul mediu orar si salariile exprimate in monedele nationale au crescut. Totusi, cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Ungaria (16,4%), Bulgaria (15,5%), Lituania (13,4%) si Romania (12,3%). ... citeste toata stirea