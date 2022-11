Scadere cu 11,8% a numarului de autorizatii de construire pentru zona rezidentiala, in primele noua luni

Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladirile rezidentiale a scazut cu 11,8%, in primele noua luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2022 s-au eliberat 34.500 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-971 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (-878), Sud-Muntenia ... citeste toata stirea