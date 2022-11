Schimbarile climatice au cauzat in ultimul deceniu pierderi economice de peste 145 mld. euro in UE

Schimbarile climatice au cauzat in ultimul deceniu pierderi economice de peste 145 miliarde de euro in Uniunea Europeana, arata datele publicate recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Schimbarile climatice duc la fenomene meteo si manifestari climatice extreme, care, la randul lor, duc la pierderi economice. Astfel de manifestari, cum ar fi valurile de caldura, inundatiile si furtunile, au cauzat in ultimul deceniu pierderi economice de peste 145 miliarde de euro in Uniunea ... citeste toata stirea