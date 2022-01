Sectorul de morarit si panificatie solicita sprijin din partea autoritatilor pentru atenuarea socului scumpirilor la paine

Delicious loaves of bread in a german baker shop. Different types of bread loaves on bakery shelves.Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase (ROMPAN) solicita autoritatilor sa ia masuri de urgenta pentru sprijinirea celui mai afectat sector din industria alimentara de majorarea preturilor la energie, gaze si materie prima, si pentru atenuarea socului scumpirilor la faina si paine. Spre deosebire de alte sectoare, la panificatie si morarit pretul materiei ... citeste toata stirea