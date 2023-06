Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut in aprilie cu 0,1%, comparativ cu luna precedenta, in timp ce in zona euro indicatorul a ramas nemodificat, dupa un declin in martie de 0,5% in UE si de 0,4% in zona euro, arata datele publicate marti, 6 iunie, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare crestere a volumului comertului cu amanuntul in aprilie, comparativ cu luna precedenta, s-a ... citeste toata stirea