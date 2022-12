Slovenia si Romania, tarile UE cu cele mai importante cresteri ale lucrarilor de constructii in octombrie

Lucrarile de constructii au crescut cu 1,3% in zona euro si in Uniunea Europeana, in octombrie, comparativ cu luna precedenta, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai important avans, arata datele publicate de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In septembrie, lucrarile de constructii au crescut cu 0,5% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana.In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari cresteri ale lucrarilor de constructii ... citeste toata stirea