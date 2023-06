In conformitate cu prevederile Legii 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj ... citeste toata stirea