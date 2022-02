Suspiciune in cazul unui import de 21 de tone de portocale cu pesticide provenite din Turcia

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va demara o ancheta pentru a clarifica situatia unui import de 21 de tone de portocale provenite din Turcia, la care s-a constatat prezenta reziduurilor de pesticide, in conditiile in care doar o tona a ajuns pe piata, restul de 95% din aceasta cantitate fiind distrusa inaintea sosirii buletinului de analiza."In urma controalelor efectuate la intrarea in Romania s-a constatat la 21 de tone de portocale provenite din ... citeste toata stirea