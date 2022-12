Tara noastra continua sa se apropie de media UE la capitolul consum

Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a inregistrat modificari in majoritatea statelor membre UE in ultimii trei ani iar in Romania a consemnat una dintre cele mai importante cresteri, de la 78% din media UE in 2019, pana la 84% din media UE in 2021, arata datele publicate de Eurostat.Alte state UE unde consumul individual efectiv per capita a crescut clar in ultimii ani sunt Bulgaria (de la 58% din media UE in 2019, pana la 65% din media UE in ... citeste toata stirea