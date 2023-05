In anul 2020 in fermele din Uniunea Europeana erau 8,1 milioane de stupi de albine, iar aproape 18,5% dintre acesti stupi erau in Romania, arata datele publicate de Eurostat. La nivel naional, Romania avea 1,5 milioane de stupi de albine in 2020, mai mult decat orice alta tara membra UE. Pe locurile urmatoare se situeaza Italia si Grecia, ambele cu aproximativ un milion de stupi de albine, Spania si Bulgaria, cu aproximativ 900.000 de stupi de albine fiecare, si Portugalia (700.000). La nivel ... citeste toata stirea