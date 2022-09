Tarifele pentru asigurarea RCA au crescut pentru toate categoriile de varsta si toate motorizarile

ASF a publicat noile tarife de referinta pentru asigurarea de raspundere civila auto (RCA), iar din compararea acestora cu cele publicate in februarie 2022 reiese ca tarifele au crescut pentru toate categoriile de varsta si toate capacitatile cilindrice.Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plati soferii sub 30 de ani care conduc masini cu capacitatea cilindrica de peste 2.500 de centimetri cubi (cmc), respectiv peste 4.100 de lei pe an. Cea mai ieftina asigurare obligatorie va fi ... citeste toata stirea