Tarile de Jos si Romania, cel mai semnificativ avans al economiei in trimestrul II

Cresterea economica inregistrata in trimestrul al doilea de zona euro si Uniunea Europeana in ansamblu a fost mai puternica decat se estima anterior, in conditiile in care cheltuielile de consum ale gospodariilor si-au revenit dupa mai multe luni de stagnare in pofida inflatiei, transmite Reuters.Conform datelor revizuite publicate miercuri de Eurostat, Produsul Intern Brut al celor 19 state care au trecut la moneda euro a crescut cu 0,8% in trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru ... citeste toata stirea