Terenul arabil din Romania, mai scump decat in Bulgaria, Ungaria sau Franta

Terenul arabil s-a scumpit in Romania fata de anul trecut si costa mai mult decat in alte tari UE, precum Bulgaria, Ungaria sau chiar Franta. In schimb, un hectar de teren arabil in Romania este de aproape zece ori mai ieftin decat in Olanda, tara in care aceasta resursa este extrem de limitata.Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Insa ... citeste toata stirea